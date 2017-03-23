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НБУ начинает продавать залоговое имущество через ProZorro.Продажи

23.03.2017 08:55
Торги будут проводиться в рамках договора с организацией Transparency International Ukraine
Фото - пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) выставляет на продажу через электронную торговую систему ProZorro.Продажи первые лоты по реализации залогового имущества, приобретенного в собственность в счет погашения задолженности по кредитам. Открытые торги по продаже указанного имущества состоятся 20 апреля, сообщает пресс-служба НБУ. 

Торги будут проводиться в рамках заключенного с общественной организацией Transparency International Ukraine (TIU) договора о взаимодействии.

Напомним, 9 марта НБУ синхронизировал условия реализации приобретенного имущества с требованиями системы ProZorro.Продажи.

"Синхронизация условий продажи позволит увеличить конкуренцию при реализации приобретенного НБУ имущества, поскольку для поиска потенциальных покупателей одновременно будут задействованы 28 торговых площадок, подключенных к электронной торговой системе ProZorro. Продажи. Кроме этого, внесенные НБУ изменения позволят повысить уровень прозрачности продаж и увеличить круг потенциальных покупателей такого имущества", - отметил директор департамента управления рисками НБУ Игорь Будник.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НБУ, ProZorro
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