Депутаты одобрили планирование бюджета на 3 года вперед

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, который предполагает планирование госбюджета на три года вперед

Верховная Рада приняла законопроект N6161 относительно одноразового переноса сроков подачи Министерством финансов Основных направлений бюджетной политики с 1 апреля до 1 июня. Как сообщает сайт парламента, за принятие проекта закона за основу и в целом проголосовали 260 депутатов.



Закон позволит уже в 2017 году перейти на среднесрочное бюджетное планирование - формировать бюджет и прогнозы сразу на следующие три года.



Основной положительный эффект от принятия законопроекта, как ожидается, будет состоять в использовании наиболее актуальных макроэкономических показателей, что позволит сделать более точные прогнозы и на следующие два года после планового.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter