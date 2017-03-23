Порошенко одобрил упрощение налогообложения наследства
Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины №1910-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения наследства", которым упрощается оформление наследства для ближайших родственников наследодателя. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Законом освобождаются от обложения налогом на доходы физлиц стоимости наследства, которое от наследодателя получают члены его семьи второй степени родства: родные братья и сестры, бабушка, дедушка и внуки.
До этого Налоговым кодексом предусматривалось освобождение от налогообложения членов семьи наследодателя только первой линии родства. Наследники первой и второй ступеней также освобождаются от необходимости проведения оценки унаследованных объектов наследства для целей налогообложения. При этом для всех остальных наследников налог остается в размере 5%.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и применяется к доходам в виде наследства/подарка, полученных начиная с 1 января 2017 года.
Напомним, закон принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 278 голосами 23 февраля этого года.
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