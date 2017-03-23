Верховная Рада одобрила получение кредита от Венгрии

Венгрия предоставит Украине беспроцентный кредит в сумме до €50 млн

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект N0136 "О ратификации рамочного договора между правительством Украины и правительством Венгрии о предоставлении кредита на условиях связанной помощи". Как сообщается на сайте парламента, за проект закона проголосовали 243 народных депутата.



"Принятие закона не требует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины, в то же время позволит привлечь кредит правительства Венгрии в соответствии с инструкциями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) относительно связанной помощи, как определено в Соглашении об официальной поддержке экспортных кредитов и в других соответствующих документах ОЭСР", - гласит пояснительная записка.



Соглашение дает возможность получения льготного финансирования в сумме до €50 млн для реализации инвестиционных проектов, связанных с улучшением автомобильных дорог, которые ведут к украинско-венгерской границе.



Кредитные средства предоставляются сроком на 18,5 лет по нулевой ставке.



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