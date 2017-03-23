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Верховная Рада одобрила получение кредита от Венгрии

23.03.2017 14:25
Венгрия предоставит Украине беспроцентный кредит в сумме до €50 млн

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект N0136 "О ратификации рамочного договора между правительством Украины и правительством Венгрии о предоставлении кредита на условиях связанной помощи". Как сообщается на сайте парламента, за проект закона проголосовали 243 народных депутата.

"Принятие закона не требует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины, в то же время позволит привлечь кредит правительства Венгрии в соответствии с инструкциями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) относительно связанной помощи, как определено в Соглашении об официальной поддержке экспортных кредитов и в других соответствующих документах ОЭСР", - гласит пояснительная записка.

Соглашение дает возможность получения льготного финансирования в сумме до €50 млн для реализации инвестиционных проектов, связанных с улучшением автомобильных дорог, которые ведут к украинско-венгерской границе.

Кредитные средства предоставляются сроком на 18,5 лет по нулевой ставке.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Кредит
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