Парламент принял закон о государственных инвестпроектах
Верховная Рада усовершенствовала механизм государственной поддержки инвестиционных проектов. Как сообщает сайт парламента, за принятие в целом законопроекта N5105 проголосовали 234 депутата.
Законопроект предусматривает разграничение таких понятий, как "государственное инвестирование" и "государственная поддержка", а также децентрализацию принятия решений по инвестированию путем введения понятий "государственное инвестирование" и "местное инвестирование".
Кроме того, он упрощает процедуру получения государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов путем изменения роли Государственного реестра инвестиционных проектов с разрешительной на информационную.
Также предусматрено внесение проектов, которым оказана государственная поддержка, и государственных инвестиционных проектов в Государственный реестр инвестиционных проектов с целью ведения мониторинга их реализации.
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