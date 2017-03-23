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Парламент принял закон о государственных инвестпроектах

23.03.2017 15:57
Депутаты усовершенствовали механизм государственной поддержки инвестиционных проектов

Верховная Рада усовершенствовала механизм государственной поддержки инвестиционных проектов. Как сообщает сайт парламента, за принятие в целом законопроекта N5105 проголосовали 234 депутата.

Законопроект предусматривает разграничение таких понятий, как "государственное инвестирование" и "государственная поддержка", а также децентрализацию принятия решений по инвестированию путем введения понятий "государственное инвестирование" и "местное инвестирование".

Кроме того, он упрощает процедуру получения государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов путем изменения роли Государственного реестра инвестиционных проектов с разрешительной на информационную.

Также предусматрено внесение проектов, которым оказана государственная поддержка, и государственных инвестиционных проектов в Государственный реестр инвестиционных проектов с целью ведения мониторинга их реализации.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Законотворчество, Инвестиции
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