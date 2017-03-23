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ФГИУ рассчитывает получить 500 млн грн дохода от приватизации

23.03.2017 17:03
В следующем году Фонд госимущества планирует получить 500 млн грн дохода от приватизации
Фото: пресс-служба НБУ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) рассчитывает получить 500 млн грн дохода от приватизации в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

"При формировании годовых планов приватизации следует руководствоваться не эфемерной суммой приватизации, а количеством подготовленных и проданных объектов. Поэтому на 2018 год мы предложили Минфину более или менее адекватную цифру доходов от приватизации с учетом всех озвученных выше проблем: 500 млн грн", - отметил заместитель председателя фонда Андрей Гайдуцкий.

По его словам, ФГИ и Министерство экономического развития и торговли подготовили проект закона о приватизации, который упростит продажу госимущества.

"Он разрешит быстро продать накопленные объекты малой приватизации и предприятия-неликвиды, выйти на новые объемы продаж: 100-200 предприятий и 1 тыс. объектов малой приватизации в месяц", - сообщил господин Гайдуцкий.

Замглавы ФГИ подчеркнул, что только после принятия новой версии закона о приватизации и при принципиальной поддержке приватизации всеми участниками этого процесса можно "говорить о планах с девятью-десятью нулями".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, приватизация, Госбюджет
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