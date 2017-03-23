МВФ в ближайшее время определит дату заседания по Украине

В скором времени МВФ назовет дату заседания Совета по программе расширенного финансирования для Украины

Международный валютный фонд (МВФ) рассчитывает сообщить о новой дате заседания Совета директоров по вопросу завершения третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины в ближайшее время. Об этом сообщил директор Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс сегодня, 23 марта.



Он объяснил, что перенос даты заседания нужен был для завершения оценки влияния последних событий в Украине на EFF.



Он уклонился от ответа на вопрос, есть ли связь между отсрочкой заседания и торговой блокадой оккупированных районов Донбасса.



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