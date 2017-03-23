Техническая миссия МВФ начала работу в Украине

Миссия МВФ совместно с Минфином займутся концепцией среднесрочной реформы Государственной фискальной службы

В Украине начала работу техническая миссия МВФ. Об этом сегодня, 23 марта, в Facebook сообщает Министерство финансов Украины.

"Среди ключевых вопросов в повестке дня - оценка и рекомендации МВФ по концепции развития ГФС, которая была наработана Минфином вместе с Государственной фискальной службой", - сказано в сообщении министерства.

В Минфине также отметили, что совместно с миссией Фонда будут работать над запуском среднесрочной реформы ГФС, уточнив, что она является одним из ключевых приоритетов Минфина.

Напомним, ранее директор Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс заявил, что МВФ в ближайшее время рассчитывает сообщить о новой дате заседания Совета директоров по вопросу завершения третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины.

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