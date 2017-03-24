НБУ отметил снижение внутреннего потребления
Динамика внутреннего потребления в четвертом квартале ухудшилась. Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ) на официальном сайте.
"Возобновилось падение потребления сектора общегосударственного управления на 2,2% г/г, что может объясняться замедлением роста текущих расходов сводного бюджета, в частности в условиях их более равномерного распределения в течение 2016 года по сравнению с 2015 годом", - отмечает НБУ.
Рост частного потребления замедлился до 0,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В сезонно скорректированном выражении частное потребление снизилось на 2,6% по сравнению с предыдущим кварталом в условиях подорожания услуг ЖКХ.
Несмотря на то, что замедление было ожидаемым, динамика частного потребления была хуже, чем прогнозировалось, сообщает НБУ.
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