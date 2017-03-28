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Госдолг в феврале вырос на 10,3 млрд грн

28.03.2017 12:32
На 1 марта государственный и гарантированный государством долг составил 1,94 трлн грн
Фото: Getty Images

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в прошлом месяце вырос на 10,3 млрд грн, или $0,55 млрд - до 1,94 трлн грн, или $71,76 млрд. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.

Согласно данным Минфина, государственный долг к концу февраля составлял 1,666 трлн грн или $61,6 млрд, в том числе внешний - 977,6 млрд грн или $36,1 млрд.

Гарантированный государством долг составлял 275,4 млрд грн или $10,2 млрд, в том числе внешний - 256,3 млрд грн или $9,5 млрд.

Основной причиной увеличения госдолга в феврале является докапитализация государственных Укрэксимбанка, Ощадбанка и ПриватБанка, сообщает Минфин.

Валовый внешний долг Украины на 1 января 2017 года составил $113,48 млрд, что на $5,25 млрд, или на 4,4%, ниже показателя на 1 января 2016 года.

В 2015 году валовый внешний долг Украины по сравнению с 2014 годом сократился на $7,6 млрд, или на 6%, - до $118,73 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Госдолг
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