Госдолг в феврале вырос на 10,3 млрд грн

На 1 марта государственный и гарантированный государством долг составил 1,94 трлн грн

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в прошлом месяце вырос на 10,3 млрд грн, или $0,55 млрд - до 1,94 трлн грн, или $71,76 млрд. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.



Согласно данным Минфина, государственный долг к концу февраля составлял 1,666 трлн грн или $61,6 млрд, в том числе внешний - 977,6 млрд грн или $36,1 млрд.



Гарантированный государством долг составлял 275,4 млрд грн или $10,2 млрд, в том числе внешний - 256,3 млрд грн или $9,5 млрд.



Основной причиной увеличения госдолга в феврале является докапитализация государственных Укрэксимбанка, Ощадбанка и ПриватБанка, сообщает Минфин.



Валовый внешний долг Украины на 1 января 2017 года составил $113,48 млрд, что на $5,25 млрд, или на 4,4%, ниже показателя на 1 января 2016 года.



В 2015 году валовый внешний долг Украины по сравнению с 2014 годом сократился на $7,6 млрд, или на 6%, - до $118,73 млрд.



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