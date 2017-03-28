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Из немецкого музея похитили золотую монету весом в 100 кг

28.03.2017 16:23
Из Музея Боде в Берлине похитили монету стоимостью$1 млн с изображением профиля Елизаветы ll
Фото: jewelry.com

Из немецкого Музея Боде в Берлине похищена стокилограммовая золотая монета номинальной стоимостью в $1 млн и весом в 100 кг. Об этом пишет Bloomberg.

Диаметр монеты составляет 53 см, толщина - 3 см. На аверсе изображен профиль королевы Елизаветы ll.

Стоимость золота, из которого изготовлена монета, составляет около €3,7 млн.

По версии полиции, грабителей было несколько. Они проникли в музей через окно при помощи лестницы.

Музей Боде входит в состав ансамбля Музейного острова, расположенного в Берлине. Свое название он получил по имени музейного деятеля Германии Вильгельма фон Боде.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Германия, монеты
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