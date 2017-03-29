Кабмин одобрил концепцию реформирования ГФС
Кабинет министров утвердил концепцию реформирования и развития Государственной фискальной службы. Как сообщает Экономическая правда, соответствующее решение было принято на заседании сегодня, 29 марта.
В начале недели министр финансов Александр Данилюк сообщил, что запуск работы Службы финансовых расследований (СФР) может состояться через полгода после принятия соответствующего закона.
Данилюк сказал, что сейчас законопроект о создании СФР удалось одобрить на Кабмине, но впереди его ожидает рассмотрение на Национальном совете реформ, затем в комитете Верховной Рады, и только после того - в парламенте.
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