Кабмин одобрил концепцию реформирования ГФС

Правительство утвердило концепцию реформирования и развития Государственной фискальной службы

Кабинет министров утвердил концепцию реформирования и развития Государственной фискальной службы. Как сообщает Экономическая правда, соответствующее решение было принято на заседании сегодня, 29 марта.



В начале недели министр финансов Александр Данилюк сообщил, что запуск работы Службы финансовых расследований (СФР) может состояться через полгода после принятия соответствующего закона.



Данилюк сказал, что сейчас законопроект о создании СФР удалось одобрить на Кабмине, но впереди его ожидает рассмотрение на Национальном совете реформ, затем в комитете Верховной Рады, и только после того - в парламенте.



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