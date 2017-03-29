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Кабмин одобрил концепцию реформирования ГФС

29.03.2017 12:04
Правительство утвердило концепцию реформирования и развития Государственной фискальной службы

Кабинет министров утвердил концепцию реформирования и развития Государственной фискальной службы. Как сообщает Экономическая правда, соответствующее решение было принято на заседании сегодня, 29 марта.

В начале недели министр финансов Александр Данилюк сообщил, что запуск работы Службы финансовых расследований (СФР) может состояться через полгода после принятия соответствующего закона.

Данилюк сказал, что сейчас законопроект о создании СФР удалось одобрить на Кабмине, но впереди его ожидает рассмотрение на Национальном совете реформ, затем в комитете Верховной Рады, и только после того - в парламенте.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, КМУ, ГФС
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