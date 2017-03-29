Украина оспорит решение суда Лондона по "бондам Януковича"

Министр финансов Данилюк заявил, что решение суда Лондона не учитывает объективные факты экономической и военной агрессии РФ против Украины

Министр финансов Александр Данилюк прокомментировал решение высокого суда Лондона о рассмотрении иска по "бондам Януковича" по ускоренной процедуре. Украина намерена и дальше отстаивать свою позицию и подаст апелляцию, написал Данилюк на своей странице в Facebook.



"Мы с уважением относимся к этому решению, но обоснованно считаем, что такое решение не учитывает объективные имеющиеся факты экономической и военной агрессии против Украины и ее народа, которые Россия непрерывно совершает с 2013 года, несмотря на признание международным сообществом незаконности таких действий", - пишет министр.

Он напоминает, что Украина получила от суда разрешение на апелляцию. По просьбе украинских юристов суд согласился заморозить сегодняшнее решение до следующего заседания суда, которое состоится не раньше конца апреля, уточнил Данилюк.



Высокий суд Лондона сегодня, 29 марта, одобрил рассмотрение иска России к Украине о евробондах на $3 млрд по ускоренной процедуре. Суд отверг все аргументы Украины. В том числе, со страны-агрессора сняты обвинения в политическом давлении на Украину.



РФ отказалась участвовать в долговой операции Украины в ноябре 2015 года. Теперь сумма претензий Кремля по долговым бумагам составляет $3 млрд плюс $75 млн процентов.



30 декабря 2015 года Кабинет министров Украины принял решение о введении моратория на выплату долга РФ.



4 мая прошлого года президент Петр Порошенко одобрил отмену конечной даты действия моратория на выплату части государственного долга, установленной действующим законодательством (законопроект N3677). Документ предлагает отменить предельный срок действия временного моратория на выплаты по внешним коммерческим долгам, в том числе по "бондам Януковича", который истек 1 июля 2016 года.



27 мая 2016 Украина подала в Высокий суд Англии возражения против иска компании The Law Debenture Trust Corporation доверительного управляющего, по которому Россией был предоставлен кредит в размере $3 млрд в декабре 2013 года. Интересы Украины представляет международная юридическая фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.



Украина в своих возражениях указывает, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению. Среди причин - нарушение внутреннего законодательства при выпуске бумаг, а также давление со стороны РФ в течение 2013 года с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, аннексия Крыма и военная агрессия в Донбассе.





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