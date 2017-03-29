НАБУ проводит выемку документов в НБУ

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в Нацбанке при процессуальном руководстве САП

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в Национальном банке Украины (НБУ). Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.



"НАБУ при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводит следственные действия в помещении Национального банка", - гласит сообщение.



Собеседник LIGA.net в НАБУ отметил, что детективы проводят "выемку документов". "Все мирно. Следственные действия проходят без принудительных мер. Предоставляют документы добровольно", - сказал он.



В середине февраля сообщалось, что НАБУ открыло производство по факту возможных злоупотреблений должностными лицами НБУ, в частности, Катерины Рожковой.



До этого НАБУ начало досудебное расследование против председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой и директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина.



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