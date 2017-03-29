Кабмин одобрил отчет о выполнении госбюджета-2016
Кабинет министров одобрил отчет о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2016 год". Соответствующее решение принято без обсуждения на заседании правительства в среду, сообщает Укринформ.
На прошлой неделе Верховная Рада приняла законопроект N6161 относительно одноразового переноса сроков подачи Министерством финансов Основных направлений бюджетной политики с 1 апреля до 1 июня.
Закон позволит уже в этом году перейти на среднесрочное бюджетное планирование - формировать бюджет и прогнозы сразу на следующие три года.
Основной положительный эффект от принятия законопроекта, как ожидается, будет состоять в использовании наиболее актуальных макроэкономических показателей, что позволит сделать более точные прогнозы и на следующие два года после планового.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
9872
-
3383
-
3111
-
2998
-
2661