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Кабмин одобрил отчет о выполнении госбюджета-2016

29.03.2017 15:55
Правительство одобрило отчет о выполнении госбюджета на следующий год

Кабинет министров одобрил отчет о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2016 год". Соответствующее решение принято без обсуждения на заседании правительства в среду, сообщает Укринформ.

На прошлой неделе Верховная Рада приняла законопроект N6161 относительно одноразового переноса сроков подачи Министерством финансов Основных направлений бюджетной политики с 1 апреля до 1 июня.

Закон позволит уже в этом году перейти на среднесрочное бюджетное планирование - формировать бюджет и прогнозы сразу на следующие три года.

Основной положительный эффект от принятия законопроекта, как ожидается, будет состоять в использовании наиболее актуальных макроэкономических показателей, что позволит сделать более точные прогнозы и на следующие два года после планового.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, КМУ, Госбюджет
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