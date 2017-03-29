Кабмин одобрил отчет о выполнении госбюджета-2016

Правительство одобрило отчет о выполнении госбюджета на следующий год

Кабинет министров одобрил отчет о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2016 год". Соответствующее решение принято без обсуждения на заседании правительства в среду, сообщает Укринформ.



На прошлой неделе Верховная Рада приняла законопроект N6161 относительно одноразового переноса сроков подачи Министерством финансов Основных направлений бюджетной политики с 1 апреля до 1 июня.



Закон позволит уже в этом году перейти на среднесрочное бюджетное планирование - формировать бюджет и прогнозы сразу на следующие три года.



Основной положительный эффект от принятия законопроекта, как ожидается, будет состоять в использовании наиболее актуальных макроэкономических показателей, что позволит сделать более точные прогнозы и на следующие два года после планового.



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