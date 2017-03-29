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МВФ рассмотрит вопрос о транше Украине не раньше 10 апреля

29.03.2017 17:14
В повестке дня заседаний Совета директоров Международного валютного фонда на период до 9 апреля нет упоминаний об украинском вопросе
Фото: EPA

Расписание заседаний Совета директоров МВФ на период до 9 апреля не предусматривает рассмотрение вопроса о выделении Украины очередного транша. Соответствующая информация размещена на сайте Фонда.

Всего с 29 марта по 7 апреля запланировано пять заседаний Совета директоров МВФ: 29 и 31 марта, 3,4 и 7 апреля. На них будут рассмотрены вопросы таких стран как Нигерия, Нидерланды, Сан-Марино и Бенин, а также - Западно-Африканского экономического и валютного союза и отдельное заседание, посвященное докладу о перспективах развития мировой экономики.

Напомним, ранее в НБУ сообщили, что перенос советом директоров МВФ рассмотрения украинского вопроса не окажет существенного влияния на курс гривни.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: МВФ
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