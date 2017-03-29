Минфин снова начнет размещать валютные госбонды
Министерство финансов планирует возобновить размещение государственных облигаций в иностранной валюте во втором квартале. Об этом свидетельствует график аукционов ОВГЗ, опубликованный на официальном сайте министерства.
16 мая Минфин планирует провести аукцион по продаже гособлигаций, номинированных в иностранной валюте со сроком обращения три года.
Минфин также планирует размещать гривневые бонды со сроком обращения шесть, 12 месяцев, два и три года.
В последний раз Минфин размещал валютные ОВГЗ 20 декабря 2016 года. Тогда ставка доходности по двухлетним валютным ОВГЗ составляла 6,4% годовых.
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