Минфин снова начнет размещать валютные госбонды

Во втором квартале Министерство финансов вернется к практике размещения валютных гособлигаций

Министерство финансов планирует возобновить размещение государственных облигаций в иностранной валюте во втором квартале. Об этом свидетельствует график аукционов ОВГЗ, опубликованный на официальном сайте министерства.



16 мая Минфин планирует провести аукцион по продаже гособлигаций, номинированных в иностранной валюте со сроком обращения три года.



Минфин также планирует размещать гривневые бонды со сроком обращения шесть, 12 месяцев, два и три года.



В последний раз Минфин размещал валютные ОВГЗ 20 декабря 2016 года. Тогда ставка доходности по двухлетним валютным ОВГЗ составляла 6,4% годовых.



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