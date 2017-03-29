Бизнес с чистого листа. К чему приведет отмена печатей

После отмены печатей многих предпринимателей беспокоит риск рейдерства

Верховная рада Украины приняла закон, который отменяет обязательное использование печати. Первая попытка перехода от обязательного к добровольному использованию печатей была предпринята еще 2014 году. Но тогда реализация этого нововведения фактически не началась. В большинстве специальных законов остались требования об обязательном наличии печати, как реквизите, подтверждающем подлинность документа. Принятие нового закона должно урегулировать возникшую коллизию в законодательстве.

Во многих странах ЕС, Грузии, и даже России, печать уже давно не является обязательным атрибутом. При этом зарубежные компании, работающие в Украине, все еще должны обзаводиться печатью. Иначе договор или доверенность, удостоверенную только подписью, никто не будет считать официальным документом. Кроме того, при проведении публичных закупок, некоторые заказчики требуют обязательного наличия печати на документах. Это приводит к дискриминации некоторых участников тендера.

В наших реалиях обратиться в госорганы с документом, не заверенным печатью, просто невозможно. Часто такие документы не принимаются к рассмотрению, хотя по закону наличие печати у юридического лица является правом, а не обязанностью. Но доказать что-либо госслужащим, которые привыкли работать со штампами и печатями, очень сложно.

Новый закон кардинально упростит жизнь субъектам предпринимательской деятельности, которые работают без использования печати. Согласно нововведениям, за требование проставить оттиск печати на документе, вводится административная ответственность для должностных лиц. Штраф за требование печати будет составлять от 850 до 1700 гривен.

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Кроме того, исключается норма об обязательном наличии печати из всех специальных законов. Это поможет урегулировать возникшую ранее коллизию. Например, согласно норм Хозяйственного кодекса Украины, юридическое лицо может не иметь печати, однако согласно Закону Украины "О зерне и рынке зерна в Украине", документы юридического лица должны быть удостоверены печатью. К тому же, в процессуальном законодательстве была норма, согласно которой доверенность подтверждалась печатью только при ее наличии. На практике же доказать в суде подлинность доверенности без печати было невозможно. Новым законом эти проблемы будут устранены.

Многих беспокоят последствия таких нововведений. Некоторые депутаты в своих выступлениях отмечали, что принятие закона приведет не к дерегуляции, а к новым злоупотреблениям, ведь сохранение печатей позволяет избегать рейдерских захватов. Однако переживания по этому поводу явно преувеличены.

При договорных обязательствах, стороны могут легко проверить полномочия представителя, связавшись с уполномоченным лицом предпринимателя. К тому же, в договорных правоотношениях, многие уже используют электронный документооборот и подписывают договора с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Однако для госорганов, у которых нет возможности проверить полномочия представителя, необходимо ввести новый порядок проверки подлинности документов. Учитывая, что мы сейчас живем в эру информационных технологий, нужно искать новые способы защиты документов.

Сейчас очень широкую популярность обрел QR-код. Такая технология защиты документов уже применяется в Украине. Одна из страховых компаний в связи с массовой подделкой полисов начала наносить QR-коды на выдаваемые страховые полисы. При этом, такой полис можно с легкостью проверить на подлинность. Аналогичную технологию можно применить и для подтверждения подлинности иных документов. К примеру, для проведения государственной регистрации изменений о юридическом лице, регистратор будет проверять подлинность доверенности путем сканирования QR-кода. Такое новшество будет очень удобным и инновационным, а главное принесет реальную и эффективную защиту от рейдерства и мошенничества.

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Отмена обязательного использования и введения ответственности за требование печати - правильный шаг. Он позволит закончить реформу, начатую еще в 2014 году. Печать - это пережиток прошлого, ее наличие на документе не влечет за собой реальной защиты документа.

Всем, кто заявляет, что принятие закона вызовет волну рейдерства нужно понимать, что подделать печать очень просто. Такая мелочь явно не заставит потенциального рейдера отказаться от своих замыслов. Возможно, после окончательного отказа от использования печатей, законодатели всё же найдут действительно эффективный способ защиты документов. Субъекты предпринимательской деятельности, которые со скепсисом относятся к таким инновациям, могут продолжать использовать печати в своей деятельности.

Максим Пирогов, юрист компании Investment Service Ukraine