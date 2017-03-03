Курсы валют НБУ на 03.03.2017

Нацбанк укрепил официальный курс на 9 копеек

На 3 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:



2709,1316 грн за $100;

2848,3810 грн за 100 евро;

4,6384 грн за 10 руб РФ.



На 2 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:



2718,0639 грн за $100;

2862,9367 грн за 100 евро;

4,6560 грн за 10 руб РФ.



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