Официальные курсы банковских металлов на 03.03.2017

Нацбанк Украины установил на 3 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 335417,58 грн;

серебро - 4965,84 грн;

платина - 274976,86 грн;

палладий - 209957,7 грн.



Напомним, на 2 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 337148,65 грн;

серебро - 4982,21 грн;

платина - 279688,78 грн;

палладий - 212280,79 грн.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.