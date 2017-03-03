Межбанковский курс доллара (данные на 12:00)

В пятницу, 3 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,01/27,06*, к 12:00 котировки составили 27,09/27,15

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,01, максимальные - 27,09. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,06, максимальные - 27,15.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4578/0,459 к 12:00 котировки составили 0,4618/0,4631.



Торги по евро начались с котировок 28,3956/28,4481, к 12:00 котировки составили 28,504/28,5645.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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