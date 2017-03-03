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Наличные курсы валют (данные на 12:00)

03.03.2017 12:30
В пятницу, 3 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 3,66 коп до 26,9507 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,14 коп - до 27,2683 грн. (см. Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,05 грн, минимальный курс продажи - 27,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,84 коп и составляет 28,2183 грн, средний курс продажи упал на 8 коп до 28,7917 грн. Продать евро дороже можно за 28,55 грн, купить дешевле - за 28,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей снизился на 0,23 коп. - до 4,338 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,26 коп до 4,683 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,57 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

  USD RUB EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Средний курс 26,9507 27,2683 0,4338 0,4683 28,2183 28,7917
Медиана 26,9750 27,2500 0,4450 0,4690 28,2000 28,7750

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курсы валют, наличные курсы
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