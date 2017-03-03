Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 4,14 коп - до 27,2683 грн. (см. Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,05 грн, минимальный курс продажи - 27,15 грн.
Средний курс покупки евро упал на 6,84 коп и составляет 28,2183 грн, средний курс продажи упал на 8 коп до 28,7917 грн. Продать евро дороже можно за 28,55 грн, купить дешевле - за 28,6 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей снизился на 0,23 коп. - до 4,338 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,26 коп до 4,683 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,57 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|USD
|RUB
|EUR
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|Средний курс
|26,9507
|27,2683
|0,4338
|0,4683
|28,2183
|28,7917
|Медиана
|26,9750
|27,2500
|0,4450
|0,4690
|28,2000
|28,7750
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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