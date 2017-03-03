Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС

Вместо Романа Насирова обязанности главы Государственной фискальной службы будет временно выполнять Мирослав Продан

Правительство отстранило Романа Насирова от выполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы (ГФС). Его обязанности временно возьмет на себя заместитель Мирослав Продан.



"Я считаю, что мы должны отстранить на время ведения расследования Романа Насирова от должности главы ГФС. Это в первую очередь в интересах самого Насирова", - сказал министр финансов Александр Данилюк на заседании Кабмина сегодня, 3 марта.



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Вечером 2 марта главу ГФС задержали в больнице Феофания в ходе проведения обыска в рамках расследования газового дела.



Детективы НАБУ накануне провели обыски по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ГФС.



Обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям, связанных с беглым народным депутатом Александром Онищенко.



Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для Насирова и отстранения его от должности.



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