Курс биткоина впервые в истории превысил цену золота

К закрытию вчерашних торгов биткоин подорожал до $1,25 тыс.

Стоимость биткоина вчера, 2 марта, впервые превысила цену за одну тройскую унцию золота на мировом рынке, свидетельствуют данные торгов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.



К концу вчерашней сессии курс биткоина прибавил 2,45% и составил $1,25 тыс., в то время как тройская унция золота стоила около $1,23 тыс.



По мнению экспертов, на курс биткоина положительно влияет возможная регистрация первого биржевого инвестиционного биткоин-фонда Winklevoss Bitcoin. Соответствующее решение должна принять Комиссия по ценным бумагам и биржам США 11 марта.



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