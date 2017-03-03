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НБУ сообщает о $3,4 млрд иностранных инвестиций в прошлом году

03.03.2017 16:27
По данным Нацбанка, прямые иностранные инвестиции в Украину в 2016 году составили $3,4 млрд
Дмитрий Сологуб (фото - пресс-служба НБУ)

Приток иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 году, по оценкам Национального банка Украины (НБУ), составил $3,4 млрд, в том числе "живыми" деньгами поступили средства на $1,1 млрд. Об этом рассказал заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, пишет УНИАН.

"Львиная доля из $3,4 млрд прошлогоднего притока иностранных инвестиций - $2,3 млрд - это на самом деле бухгалтерская операция по конвертации иностранными банками своих кредитов перед материнскими банками в капитал", - пояснил Сологуб.

Сологуб отметил, что разница в данных по инвестициям у НБУ и Государственной службы статистики объясняется различиями в методике. "Разница даже не в методологии, а в источнике данных. Национальный банк статистику по инвестициям берет от банков, Госстат - из анкет компаний", - объяснил замглавы НБУ. 

Ранее Госстат сообщил, что иностранные инвестиции в экономику Украины в прошлом году составили около $4,41 млрд акционерного капитала. Основными инвесторами, на которых пришлось почти 70% общего объема инвестиций, стали Россия - $1,67 млрд, Кипр - $427,7 млн, Великобритания - $404 млн, Нидерланды - $255 млн и Австрия - $250 млн.

Наибольшие объемы прямых инвестиций были направлены в финансовую и страховую деятельность - $2,825 млрд, торговлю и ремонт автотранспорта - $525 млн и промышленность - $475,2 млн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Инвестиции
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