НБУ сообщает о $3,4 млрд иностранных инвестиций в прошлом году
Приток иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 году, по оценкам Национального банка Украины (НБУ), составил $3,4 млрд, в том числе "живыми" деньгами поступили средства на $1,1 млрд. Об этом рассказал заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, пишет УНИАН.
"Львиная доля из $3,4 млрд прошлогоднего притока иностранных инвестиций - $2,3 млрд - это на самом деле бухгалтерская операция по конвертации иностранными банками своих кредитов перед материнскими банками в капитал", - пояснил Сологуб.
Сологуб отметил, что разница в данных по инвестициям у НБУ и Государственной службы статистики объясняется различиями в методике. "Разница даже не в методологии, а в источнике данных. Национальный банк статистику по инвестициям берет от банков, Госстат - из анкет компаний", - объяснил замглавы НБУ.
Ранее Госстат сообщил, что иностранные инвестиции в экономику Украины в прошлом году составили около $4,41 млрд акционерного капитала. Основными инвесторами, на которых пришлось почти 70% общего объема инвестиций, стали Россия - $1,67 млрд, Кипр - $427,7 млн, Великобритания - $404 млн, Нидерланды - $255 млн и Австрия - $250 млн.
Наибольшие объемы прямых инвестиций были направлены в финансовую и страховую деятельность - $2,825 млрд, торговлю и ремонт автотранспорта - $525 млн и промышленность - $475,2 млн.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- НБУ сообщает о $3,4 млрд иностранных инвестиций в прошлом году 16:27
- Курс биткоина впервые в истории превысил цену золота 14:26
- Розенко: В меморандуме с МВФ нет повышения пенсионного возраста 14:05
- Семьям погибших на шахте Степная выделят по 0,5 млн грн 13:23
- Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС 12:37
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
8700
-
7766
-
7370
-
4527
-
4413
- НБУ сообщает о $3,4 млрд иностранных инвестиций в прошлом году 16:27
- В Вектор Банк на месяц ввели временную адинистрацию 15:31
- Курс биткоина впервые в истории превысил цену золота 14:26
- Розенко: В меморандуме с МВФ нет повышения пенсионного возраста 14:05
- Семьям погибших на шахте Степная выделят по 0,5 млн грн 13:23