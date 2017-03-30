Суд по "долгу Януковича": в Минфине рассказали, что произошло

Английский суд не поддержал позицию Украины по "российскому долгу", но позволил апелляцию

Английский суд удовлетворил ходатайство Украины о временном приостановлении выполнения решения по так называемому "долгу Януковича", которое было принято 29 марта. Об этом сказано в комментарии Министерства финансов Украины.

В Минфине отметили, что Английский суд не поддержал позицию Украины относительно так называемого российского долга, но позволил апелляцию. "Украина с уважением относится к этому решению, которое было принято в сложном и неопределенном правовом поле. Более того, мы приветствуем то, что судья признал акты экономической и военной агрессии против Украины и ее народа, которые Россия непрерывно и с растущей интенсивностью совершает с 2013 года, которые также были признаны и осуждены международным сообществом", - сообщили в министерстве.

Также отмечается, что судья четко охарактеризовал акты экономической, политической и военной агрессии, совершенные Россией против Украины, как такие, что "вызывают глубокое беспокойство".

"Судья удовлетворил просьбу Украины о подаче апелляции в Апелляционный суд и предоставил Украине общее разрешение на апелляционное обжалование по всем вопросам. Судья также удовлетворил ходатайство Украины о временном приостановлении выполнения принятого решения", - сказано в комментарии.

"Нам важно, что английский суд признал противоправные и откровенные акты, совершенные государством-агрессором против Украины и ее народа", - добавили в Минфине.

В комментарии отмечается, что это рассмотрение было первым этапом. На следующих этапах процесса Украина продолжит последовательно отстаивать свою позицию и защищать государственные интересы с использованием всех возможностей английского права.

При этом в Минфине России заявили, что «суд вынес окончательное решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме». Каких-либо дополнительных слушаний по данному вопросу в Высоком суде Лондона не предполагается, говорится в сообщении российского министерства.

Высокий суд Лондона 29 марта, одобрил рассмотрение иска России к Украине о евробондах на $3 млрд по ускоренной процедуре. Суд отверг все аргументы Украины. В том числе, со страны-агрессора сняты обвинения в политическом давлении на Украину.



РФ отказалась участвовать в долговой операции Украины в ноябре 2015 года. Теперь сумма претензий Кремля по долговым бумагам составляет $3 млрд плюс $75 млн процентов.



30 декабря 2015 года Кабинет министров Украины принял решение о введении моратория на выплату долга РФ.



4 мая прошлого года президент Петр Порошенко одобрил отмену конечной даты действия моратория на выплату части государственного долга, установленной действующим законодательством (законопроект N3677). Документ предлагает отменить предельный срок действия временного моратория на выплаты по внешним коммерческим долгам, в том числе по "бондам Януковича", который истек 1 июля 2016 года.



27 мая 2016 Украина подала в Высокий суд Англии возражения против иска компании The Law Debenture Trust Corporation доверительного управляющего, по которому Россией был предоставлен кредит в размере $3 млрд в декабре 2013 года. Интересы Украины представляет международная юридическая фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.



Украина в своих возражениях указывает, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению. Среди причин - нарушение внутреннего законодательства при выпуске бумаг, а также давление со стороны РФ в течение 2013 года с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, аннексия Крыма и военная агрессия в Донбассе.