МВФ рассмотрит украинский вопрос 3 апреля
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит вопрос продолжения сотрудничества с Украиной 3 апреля. Об этом сказано в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Ваше.
В заявлении отмечается, что рассмотрение Советом исполнительных директоров МВФ третьего пересмотра программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) - вместе с результатами консультаций 2016 по статье IV соглашений МВФ - запланировано на 3 апреля 2017 года.
28 марта сообщалось, что Национальный банк Украины передал уточненные макроэкономические показатели бюджета в МВФ для ускорения выделения Украине очередного транша.
Напомним, МВФ перенес заседание по программе с Украиной в связи с транспортной блокадой Донбасса. Представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован заявлял, что Фонд вернется к рассмотрению вопроса о транше для Украины после того, как Национальный банк и Министерство финансов Украины предоставят необходимые макрорасчеты, с учетом блокады Донбасса.
В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
11502
-
3436
-
3390
-
3141
-
3089