Второй раунд. Может ли Украина выиграть суд по бондам Януковича

В деле о выплате Украиной $3 млрд долга России еще не все потеряно

29 марта Сэр Уильям Блэр, судья Высокого Суда Лондона, удовлетворил ходатайство Law Debenture Trust Corporation Plc, доверительного лица министерства финансов Российской Федерации, об ускоренном рассмотрении иска к Украине по возвращению долга по евробондам в $3 млрд, выкупленным РФ в декабре 2013 года.

Ходатайство было подано в Высокий Суд Лондона в июле прошлого года, а рассмотрение дела началось в январе 2017-го. Суд указал, что для принятия решения по делу о погашении долга, понадобится дальнейший анализ материалов дела. Вердикт, вынесенный 29 марта, касается процессуальной стороны вопроса, несмотря на то, что в некоторой степени затрагивает и вопросы по существу.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Украина в своих возражениях указывает, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению. Среди причин - нарушение внутреннего законодательства при выпуске бумаг, а также давление со стороны РФ в течение 2013 года с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, аннексия Крыма и военная агрессия в Донбассе.

В соответствии с Гражданскими Процессуальными Правилами Англии (Civil Procedure Rules, или CPR), сторона, неудовлетворенная подобным решением, а в данном случае Украина, имеет право подать апелляцию в Апелляционный Суд. Ходатайство может быть либо устно озвучено в день вынесения решения в Высоком Суде Лондона, либо подано в письменном виде в Апелляционный Суд в течение двадцати одного дня после вынесения решения.

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Высокий Суд Лондона уже дал разрешение на апелляцию по данному решению. А это возможно только двух случаях. Во-первых, если суд посчитает, что у апелляции есть реальный шанс на успешный исход. Во-вторых, если существует другая веская причина, почему апелляционное слушание должно состояться.

При рассмотрении апелляции Апелляционный Суд, как правило, ограничивается только рассмотрением решения суда нижестоящей инстанции. Новые материалы по делу не принимаются во внимание. То есть Украина, скорее всего, сможет рассчитывать только на пересмотр решения, вынесенного судьей 29 марта, основываясь на уже выдвинутых аргументах.

Но в самих процессуальных правилах уже есть исключения. Апелляционный Суд может посчитать, что рассмотрение новых аргументов и принятие во внимание новых доказательств по делу послужит интересам правосудия. Прецедентная система Великобритании достаточно гибкая - суды не полностью зажаты в тесных процессуальных рамках.

К примеру, в деле Rogers v Merthyr Tydfil County Borough Council 2006 года суд разрешил предоставление новых аргументов в апелляционном рассмотрении дела, так как посчитал, что исход разбирательства критически важен как в публичном масштабе (public policy reasons), так и для рассматриваемой в деле индустрии в частности.

Может ли Украина рассчитывать на успех в этом разбирательстве? Случаи, где апелляция была бы успешна - единичны, но существуют.

Процессуальными правилами, тем не менее, предусмотрены жесткие временные рамки для предоставления апеллянтом и противоположной стороной всей необходимой информации, документации по делу и заполнения всех формальных документов. Затягивание процесса посредством несоблюдения процессуальных правил не оправдает себя в судах Великобритании. За такие уловки суд может "наказать".

Жестких же временных рамок для назначения слушания или вынесения решения судом нет. Исход зависит от сложности дела и текущей загруженности суда. Были случаи, когда временной промежуток между слушанием и вынесением решения составил 22 месяца (Bond v Dunster Properties Ltd and others). По статистике 2015 года, слушания по делам о погашении долга в Апелляционном суде назначались через 6 месяцев после получения такого разрешения.

Может ли Украина рассчитывать на успех в этом разбирательстве? Случаи, где апелляция была бы успешна - единичны, но существуют. Апелляционный суд иногда все-таки пересматривает решения Высокого Суда Лондона. Один из таких примеров - решение по делу именитой IT компании Oracle America в 2010 году. Так что у Украины есть инструменты для дальнейшей борьбы.

Маркиян Мальский, руководитель практики международных споров АО Arzinger