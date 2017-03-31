Украина попросила МВФ изменить график выделения кредитных траншей

Украина отправила запрос в МВФ на изменение графика поступления траншей по программе расширенного финансирования EFF

Украина запросила у Международного валютного фонда (МВФ) изменения графика дальнейших пересмотров программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) и, соответственно, поступления следующих траншей кредита.



Соответствующий запрос (Requests for Rephasing of Access) размещен на сайте Фонда в повестке дня собрания Совета директоров МВФ на 3 апреля.



Как следует из документа, Украина также запросила пересмотр финансовых гарантий по программе (Financing Assurances Review).



МВФ перенес заседание по программе с Украиной на 3 апреля в связи с транспортной блокадой Донбасса. Представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован заявлял, что Фонд вернется к рассмотрению вопроса о транше для Украины после того, как Национальный банк и Министерство финансов Украины предоставят необходимые макрорасчеты, с учетом блокады Донбасса.

В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.