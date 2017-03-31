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Украина попросила МВФ изменить график выделения кредитных траншей

31.03.2017 10:47
Украина отправила запрос в МВФ на изменение графика поступления траншей по программе расширенного финансирования EFF
Фото: EPA

Украина запросила у Международного валютного фонда (МВФ) изменения графика дальнейших пересмотров программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) и, соответственно, поступления следующих траншей кредита.

Соответствующий запрос (Requests for Rephasing of Access) размещен на сайте Фонда в повестке дня собрания Совета директоров МВФ на 3 апреля.

Как следует из документа, Украина также запросила пересмотр финансовых гарантий по программе (Financing Assurances Review).

МВФ перенес заседание по программе с Украиной на 3 апреля в связи с транспортной блокадой Донбасса. Представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован заявлял, что Фонд вернется к рассмотрению вопроса о транше для Украины после того, как Национальный банк и Министерство финансов Украины предоставят необходимые макрорасчеты, с учетом блокады Донбасса.

В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, МВФ
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