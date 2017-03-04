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Правоохранители разоблачили в Киеве схему вывода денег в офшор

04.03.2017 14:44
СБУ, прокуратура и полиция обнаружили группу лиц, выводивших деньги в офшоры через фиктивные компании
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой и полицией разоблачила в Киеве схему незаконного вывода капиталов в офшорные компании в особо крупных размерах. Об этом СБУ сообщает на своей странице в Facebook.

По данным СБУ, злоумышленники использовали подконтрольные фиктивные предприятия, заключали экспортные договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами без отражения операций в документах налоговой отчетности.

"За пределы государства вывозились товарно-материальные ценности, а валютная выручка на территорию Украины не возвращалась. Сумма незаконных финансовых операций, проведенных в 2016-2017 гг., составляет более 800 млн грн", - сообщили в СБУ.

В ходе 14 обысков в помещениях, офисах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела, правоохранители изъяли ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флэш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, которая подтверждает противоправную деятельность участников схемы, блокноты с рабочими записями по сделки и 50 фиктивных печатей субъектов хозяйственной деятельности.


Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

У организаторов схемы изъяли печать одного из подразделений Государственной фискальной службы и оригиналы документов об отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим платежам у фиктивных фирм, удостоверенных ею.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: офшор, СБУ
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