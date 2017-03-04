Правоохранители разоблачили в Киеве схему вывода денег в офшор

СБУ, прокуратура и полиция обнаружили группу лиц, выводивших деньги в офшоры через фиктивные компании

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой и полицией разоблачила в Киеве схему незаконного вывода капиталов в офшорные компании в особо крупных размерах. Об этом СБУ сообщает на своей странице в Facebook.



По данным СБУ, злоумышленники использовали подконтрольные фиктивные предприятия, заключали экспортные договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами без отражения операций в документах налоговой отчетности.



"За пределы государства вывозились товарно-материальные ценности, а валютная выручка на территорию Украины не возвращалась. Сумма незаконных финансовых операций, проведенных в 2016-2017 гг., составляет более 800 млн грн", - сообщили в СБУ.



В ходе 14 обысков в помещениях, офисах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела, правоохранители изъяли ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флэш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, которая подтверждает противоправную деятельность участников схемы, блокноты с рабочими записями по сделки и 50 фиктивных печатей субъектов хозяйственной деятельности.







Фото: facebook.com/SecurSerUkraine



У организаторов схемы изъяли печать одного из подразделений Государственной фискальной службы и оригиналы документов об отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим платежам у фиктивных фирм, удостоверенных ею.



Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.