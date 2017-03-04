Великобритания может избежать выплаты компенсации за Brexit - СМИ
Аналитики Палаты Лордов считают, что Великобритания сможет избежать уплаты компенсации за Brexit, если не будет достигнуто соглашения относительно условий выхода страны из Евросоюза (ЕС). Об этом пишет The Independent.
Аналитики указывают, что цифры в так называемом счете за развод являются спекулятивными, поскольку каждый элемент расчетов можно интерпретировать по-разному.
Если Brexit не завершится подписанием конкретного соглашения, Соединенное Королевство юридически не будет обязано платить в бюджет ЕС компенсацию в сумме €60 млрд.
Дэвид Дэвис, министр, ответственный за Brexit, сообщил, что правительство не исключает выплаты компенсации, чтобы сохранить доступ к единому рынку ЕС на льготных условиях.
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