Минфин запустит реестр возмещения НДС до 1 апреля
Министерство финансов запустит реестр автоматического возмещения НДС до 1 апреля. Об этом рассказал министр финансов Александр Данилюк, пишет Зеркало недели.
"До 1 апреля мы запускаем реестр автоматического возмещения НДС. Мы взяли эту функцию ведения и обеспечения прозрачности реестра на себя. Это очень прозрачная площадка. Открытый реестр. ГФС вносит информацию, а Госказначейство автоматически возмещает. Все открыто, просто и понятно. Простой алгоритм, работать будет как часы. Минфин не имеет права вмешиваться в реестр", - отметил министр.
Прозрачный реестр НДС позволит решить 60% проблем с манипуляциями данными, которые пытались решить посредством передачи баз Минфину, считает глава ведомства.
В дальнейшем министерство планирует завершить начатое и переподчинить себе все базы данных ГФС.
По словам Данилюка, чиновники используют IT-системы службы для того, чтобы манипулировать финансовыми данными. Чем больше инструментов для манипуляций будет устранено в ГФС, тем меньше у налоговой службы будет возможностей для коррупции.
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