США сократят финансовую помощь другим странам
Администрация Дональда Трампа планирует сократить финансовую помощь, которую США предоставляют другим странам. Об этом сообщает Fox News, цитируя главу административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвейни.
По словам Малвейни, сокращение объема выделенных средств позволит Белому дому сэкономить средства, необходимые на увеличение оборонных расходов. Кроме того, это решение позволит увеличить расходы внутри страны.
Ранее в Национальном банке Украины сообщали, что в этом году Украина может получить $1 млрд кредитных гарантий от правительства США.
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