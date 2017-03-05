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Китай ожидает худших темпов роста ВВП за последние 26 лет

05.03.2017 12:16
По прогнозам властей, в этом году экономика Китая вырастет на 6,5%
Фото: EPA

Китай ожидает роста ВВП в 2017 году на уровне 6,5%, что является худшим показателем за последние 26 лет. Как сообщает Русская служба BBC, такой прогноз содержится в плане социально-экономического развития КНР на 2017 год.

"ВВП вырастет примерно на 6,5%, тем не менее, на практике мы будем стараться к лучшему показателю", - говорится в докладе комитета по реформам и развитию, обнародованном перед открытием ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Согласно данным государственного статистического бюро КНР, темпы роста ВВП Китая в 2016 году замедлились до 6,7% против 6,9% в 2015 году, что является худшим показателем за последние 26 лет, однако это совпало с официальными прогнозами властей, озвученными в начале 2016 года.

Инфляция, согласно официальному прогнозу, составит в 2017 году 3%, уровень зарегистрированной городской безработицы будет равен 4,5%, а дефицит государственного бюджета КНР достигент 2,38 трлн юаней (около 346 млрд долларов), или около 3% ВВП.

Ранее представители китайских властей сообщили, что военный бюджет Китая увеличится в этом году сразу на 7% и составит 1,3% ВВП.

Военный бюджет Китая занимает второе место в мире после США.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, ВВП, Китай
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