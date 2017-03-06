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На 1 марта резервы НБУ составили $15,5 млрд

06.03.2017 16:50
По итогам февраля золотовалютные резервы составили $15,46 млрд
Фото: пресс-служба НБУ

Международные резервы Украины на 1 марта 2017 года составляли $15,46 млрд. Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ) на официальном сайте и отмечает, что за февраль уровень резервов не изменился.

В прошлом месяце регулятор смог компенсировать расходы иностранной валюты, сделанные в январе для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни.

НБУ в течение месяца купил $133,6 млн, а продал $52,7, в том числе $42,7 млн - во время валютных аукционов, $10 млн - во время интервенций в форме запроса лучшего курса.

На платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте было направлено $62,4 млн.

По итогам месяца объем международных резервов Украины покрывает 3,3 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Резервы НБУ
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