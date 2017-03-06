На 1 марта резервы НБУ составили $15,5 млрд
Международные резервы Украины на 1 марта 2017 года составляли $15,46 млрд. Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ) на официальном сайте и отмечает, что за февраль уровень резервов не изменился.
В прошлом месяце регулятор смог компенсировать расходы иностранной валюты, сделанные в январе для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни.
НБУ в течение месяца купил $133,6 млн, а продал $52,7, в том числе $42,7 млн - во время валютных аукционов, $10 млн - во время интервенций в форме запроса лучшего курса.
На платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте было направлено $62,4 млн.
По итогам месяца объем международных резервов Украины покрывает 3,3 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
9736
-
8962
-
5027
-
3812
-
3133