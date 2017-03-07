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Новый меморандум с МВФ коснулся пенсионной и земельной реформ

07.03.2017 10:52
По словам министра финансов, в обновленном меморандуме между Украиной и МВФ говорится о пенсионной, земельной реформах и о реформе госбанков
Александр Данилюк (фото - пресс-служба Минфина)

Обновленный меморандум Украины и Международного валютного фонда (МВФ) содержит в себе положения о пенсионной, земельной, банковской и других важных реформах. Об этом рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк, сообщает ТСН.

Он считает, что нужно провести реформу, которая сбалансирует Пенсионный фонд, чтобы там не было дефицита.

Также в меморандуме есть положение о рынке земли. По словам Данилюка, рынка земли в Украине де-юре не существует. "Это наше конкурентное преимущество - агросектор, но через ограничения, которые мы сами установили, мы не только делаем наших граждан беднее, но также искусственно ограничиваем потенциал агросектора", - отметил глава Минфина.

В меморандуме говорится и о реформе государственных банков.

"Сейчас мы владеем как государство 55% банковской системы. Это очень высокая доля, и нам необходимо как можно скорее улучшить работу этих банков, чтобы они не "искривляли" конкуренцию, а также спланировать, как выходить из этих банков", - резюмировал Данилюк.

4 марта стало известно, что МВФ согласовал обновленный меморандум с Украиной по программе расширенного финансирования EFF.

До этого вице-премьер-министр Павел Розенко говорил, что в последней редакции меморандума нет условия повышения пенсионного возраста.

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Подписание меморандума дает возможность получить очередной транш в сумме $1 млрд по программе расширенного финансирования EFF.

В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, МВФ, Данилюк
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