Новый меморандум с МВФ коснулся пенсионной и земельной реформ

По словам министра финансов, в обновленном меморандуме между Украиной и МВФ говорится о пенсионной, земельной реформах и о реформе госбанков

Александр Данилюк (фото - пресс-служба Минфина)

Обновленный меморандум Украины и Международного валютного фонда (МВФ) содержит в себе положения о пенсионной, земельной, банковской и других важных реформах. Об этом рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк, сообщает ТСН.



Он считает, что нужно провести реформу, которая сбалансирует Пенсионный фонд, чтобы там не было дефицита.



Также в меморандуме есть положение о рынке земли. По словам Данилюка, рынка земли в Украине де-юре не существует. "Это наше конкурентное преимущество - агросектор, но через ограничения, которые мы сами установили, мы не только делаем наших граждан беднее, но также искусственно ограничиваем потенциал агросектора", - отметил глава Минфина.



В меморандуме говорится и о реформе государственных банков.



"Сейчас мы владеем как государство 55% банковской системы. Это очень высокая доля, и нам необходимо как можно скорее улучшить работу этих банков, чтобы они не "искривляли" конкуренцию, а также спланировать, как выходить из этих банков", - резюмировал Данилюк.



4 марта стало известно, что МВФ согласовал обновленный меморандум с Украиной по программе расширенного финансирования EFF.



До этого вице-премьер-министр Павел Розенко говорил, что в последней редакции меморандума нет условия повышения пенсионного возраста.



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Подписание меморандума дает возможность получить очередной транш в сумме $1 млрд по программе расширенного финансирования EFF.



В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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