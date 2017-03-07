Налоговый долг за два года вырос почти вчетверо - Счетная палата
Долг по налогам, сборам и платежам в государственный бюджет Украины в течение 2014-2016 годов вырос в 3,8 раза и по состоянию на 1 января достиг почти 59 млрд грн. Об этом сообщает Счетная палата.
"Мероприятия, которые проводили фискальные органы с целью предупреждения роста налогового долга и непосредственно его взыскания с налогоплательщиков, не только не привели к снижению темпов его роста или его сокращению, а долг по налогам, сборам и платежам в государственный бюджет в течение 2014-2016 годов вырос в 3,8 раза и по состоянию на 1 января 2017 года достиг почти 59 млрд грн", - отмечает Счетная палата.
Основная часть налогового долга в госбюджет сформирована за счет НДС, налога на прибыль предприятий и рентных платежей, удельный вес которых в общем объеме налогового долга в среднем достиг 88%.
В Счетной палате напомнили, что Министерство финансов определило ключевой показатель эффективности для Государственной фискальной службы (ГФС) "Динамика налогового долга" на 2016-2017 годы без учета ежегодного роста. Это, по мнению аудиторов, не стимулировало работу ГФС по предупреждению его роста, а меры принудительного погашения были неэффективными.
"Территориальные органы ГФС в течение исследованного периода в среднем погасили не более 1% налогового долга и только за счет реализации имущества, находившегося в налоговом залоге, или путем изъятия средств должников", - гласит сообщение палаты.
Вчера, 6 марта, Апелляционный суд Киева подтвердил решение суда первой инстанции об отстранении от должности главы Счетной палаты Романа Магуты.
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