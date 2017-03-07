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Немецкие инвесторы проявляют больше интереса к Украине - ТПП

07.03.2017 15:29
Председатель правления Торгово-промышленной палаты Германии Александр Маркус назвал отрасли, которые больше всего интересуют инвесторов в Украине
Фото: EPA

Немецкие инвесторы проявляют больше интереса к Украине. Об этом сообщил председатель правления Торгово-промышленной палаты Германии Александр Маркус, пишет Deutsche Welle.

По словам Маркуса, инвесторов интересуют, прежде всего, такие отрасли украинской экономики, как легкая и пищевая промышленность и сельское хозяйство.

По данным палаты, в 2016 году экспорт из Германии в Украину только за девять месяцев имел прирост 17%, а импорт из Украины в Германию - 5,5%.

В 2014 примерно треть экспорта из Германии в Украину была потеряна. Такая динамика, по словам Маркуса, обусловлена прогнозируемым ростом украинской экономики в этом году. "Сейчас все восстанавливается, бизнес не хочет терять возможности, потому что в 2017 мы прогнозируем все-таки рост украинской экономики", - объясняет Маркус.

Кроме того, внимание инвесторов привлекает дешевизна рабочей силы в Украине и близость к западноевропейскому потребителю. "У ЕС нет места, где можно так дешево производить продукцию, как в Украине. В Польше, Чехии - дорого: там постоянно растут расходы на производство. В Украине, кстати, сейчас даже дешевле производить, чем в Китае - на 40 процентов", - отмечает Маркус.

Он также сообщил, что особый интерес инвесторы проявляют к Западной Украине. При этом, несмотря на хорошие перспективы, уровень коррупции в Украине остается главным негативным явлением, отталкивающим иностранных инвесторов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Германия
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