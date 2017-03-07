Немецкие инвесторы проявляют больше интереса к Украине - ТПП

Председатель правления Торгово-промышленной палаты Германии Александр Маркус назвал отрасли, которые больше всего интересуют инвесторов в Украине

Немецкие инвесторы проявляют больше интереса к Украине. Об этом сообщил председатель правления Торгово-промышленной палаты Германии Александр Маркус, пишет Deutsche Welle.



По словам Маркуса, инвесторов интересуют, прежде всего, такие отрасли украинской экономики, как легкая и пищевая промышленность и сельское хозяйство.



По данным палаты, в 2016 году экспорт из Германии в Украину только за девять месяцев имел прирост 17%, а импорт из Украины в Германию - 5,5%.



В 2014 примерно треть экспорта из Германии в Украину была потеряна. Такая динамика, по словам Маркуса, обусловлена прогнозируемым ростом украинской экономики в этом году. "Сейчас все восстанавливается, бизнес не хочет терять возможности, потому что в 2017 мы прогнозируем все-таки рост украинской экономики", - объясняет Маркус.



Кроме того, внимание инвесторов привлекает дешевизна рабочей силы в Украине и близость к западноевропейскому потребителю. "У ЕС нет места, где можно так дешево производить продукцию, как в Украине. В Польше, Чехии - дорого: там постоянно растут расходы на производство. В Украине, кстати, сейчас даже дешевле производить, чем в Китае - на 40 процентов", - отмечает Маркус.



Он также сообщил, что особый интерес инвесторы проявляют к Западной Украине. При этом, несмотря на хорошие перспективы, уровень коррупции в Украине остается главным негативным явлением, отталкивающим иностранных инвесторов.

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