МВФ рекомендует Украине ввести оборот земель - Гройсман
Ключевые рекомендации Международного валютного фонда (МВФ) Украине - проведение пенсионной реформы и введение оборота земель. Об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман, пишет УНИАН.
Он напомнил, что Украина согласовала обновленный Меморандум с МВФ по программе сотрудничества, и в нем нет обсуждаемой нормы о повышении пенсионного возраста.
"В нем есть две ключевые вещи - реформа пенсионной системы и оборот земель. Но он (оборот земель - ред.) должен быть введен в интересах граждан Украины", - сказал Гройсман.
Ранее министр финансов Александр Данилюк сообщил, что обновленный меморандум содержит в себе положения о пенсионной, земельной, банковской и других важных реформах.
4 марта стало известно, что МВФ согласовал обновленный меморандум с Украиной по программе расширенного финансирования EFF.
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Подписание меморандума дает возможность получить очередной транш в сумме $1 млрд по программе расширенного финансирования EFF.
В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.
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