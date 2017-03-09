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ВВП Греции в прошлом году в натуральном выражении не вырос

09.03.2017 11:18
В натуральном выражении объем экономики Греции по итогам прошлого года составил €184,5 млрд
Фото: EPA

ВВП Греции в 2016 году в натуральном выражении показал нулевые изменения по сравнению с 2015 годом, составив €184,5 млрд. Об этом сообщает Прайм.

По сравнению с четвертым кварталом 2015 года, ВВП в четвертом квартале прошлого года снизился на 1,1%.

ВВП в рыночных ценах в 2016 году составил €175,9 млрд по сравнению со €175,7 млрд в 2015 году.

Сейчас правительство Греции ведет переговоры с кредиторами с целью завершения второй оценки программы реформ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Кризис в Греции, Экономика, ВВП
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