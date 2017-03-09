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ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

09.03.2017 14:46
ЕЦБ сохранил базовую ставку и объемы программы количественного смягчения на прежних уровнях
Фото: EPA

Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил сохранить базовую процентную ставку на нулевом уровне. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. 

ЕЦБ также сохранил объем выкупа активов на уровне €80 млрд ежемесячно до конца марта 2017 года. С апреля по декабрь 2017 года центробанк будет выкупать активы в объеме €60 млрд в месяц.

Такая ситуация может быть вызвала падением цены нефти: впервые с декабря прошлого года "черное золото" торгуется меньше чем по $52 за баррель.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, ЕЦБ
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