ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил сохранить базовую процентную ставку на нулевом уровне. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.
ЕЦБ также сохранил объем выкупа активов на уровне €80 млрд ежемесячно до конца марта 2017 года. С апреля по декабрь 2017 года центробанк будет выкупать активы в объеме €60 млрд в месяц.
Такая ситуация может быть вызвала падением цены нефти: впервые с декабря прошлого года "черное золото" торгуется меньше чем по $52 за баррель.
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