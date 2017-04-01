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Минфин запустил электронный реестр возмещения НДС

01.04.2017 11:40
Электронный реестр возмещения НДС начнет работу 3 апреля

Министерство финансов сегодня, 1 апреля, запустило электронный реестр возмещения НДС. Как сообщает ведомство на официальном сайте, сейчас происходит наполнение реестра информацией, а доступен он будет 3 апреля.

Всю входящую информацию в реестр формирует и вносит ГФС на основании заявок бизнеса и закрепляет это электронной цифровой подписью.

После этого на согласование суммы отводится не более 30 дней (в предусмотренных законом случаях - 60 дней) и происходит автоматическое возмещение на следующий день после окончания этого срока.

Возмещение происходит в хронологическом порядке (предприниматель, который первым подал, первым получает средства при всех прочих равных условиях) и на ежедневной основе. Ранее НДС возмещали в последние пять дней месяца. "Теперь возвращать НДС будут в любой день месяца после согласования суммы, поэтому бизнес сможет лучше планировать свою деятельность и получит дополнительные оборотные средства, начиная с 10-х чисел каждого месяца", - отмечает Минфин.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НДС, Налогообложение, Министерство доходов и сборов
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