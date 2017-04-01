Минфин запустил электронный реестр возмещения НДС
Министерство финансов сегодня, 1 апреля, запустило электронный реестр возмещения НДС. Как сообщает ведомство на официальном сайте, сейчас происходит наполнение реестра информацией, а доступен он будет 3 апреля.
Всю входящую информацию в реестр формирует и вносит ГФС на основании заявок бизнеса и закрепляет это электронной цифровой подписью.
После этого на согласование суммы отводится не более 30 дней (в предусмотренных законом случаях - 60 дней) и происходит автоматическое возмещение на следующий день после окончания этого срока.
Возмещение происходит в хронологическом порядке (предприниматель, который первым подал, первым получает средства при всех прочих равных условиях) и на ежедневной основе. Ранее НДС возмещали в последние пять дней месяца. "Теперь возвращать НДС будут в любой день месяца после согласования суммы, поэтому бизнес сможет лучше планировать свою деятельность и получит дополнительные оборотные средства, начиная с 10-х чисел каждого месяца", - отмечает Минфин.
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