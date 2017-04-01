Повышен минимальный размер помощи по безработице
Минимальный размер помощи по безработице в Украине для застрахованных лиц с сегодняшнего дня, 1 апреля, повышается на 120 грн и составит 1,28 тыс. грн. Об этом сообщает Государственная служба занятости.
Эта норма установлена постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы N132, гласит сообщение.
Повышение касается застрахованных лиц, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в центре занятости, составлял не менее шести месяцев.
При этом, максимальный размер пособия по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц - сейчас это 6,4 тыс. грн.
Общая продолжительность выплаты указанного пособия не может превышать 360 календарных дней в течение двух лет, а для лиц предпенсионного возраста (за два года до наступления права на пенсию) продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 720 календарных дней.
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