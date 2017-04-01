Повышен минимальный размер помощи по безработице

С сегодняшнего дня минимальный размер помощи по безработице для застрахованных лиц составит 1,3 тыс. грн

Минимальный размер помощи по безработице в Украине для застрахованных лиц с сегодняшнего дня, 1 апреля, повышается на 120 грн и составит 1,28 тыс. грн. Об этом сообщает Государственная служба занятости.



Эта норма установлена ​​постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы N132, гласит сообщение.



Повышение касается застрахованных лиц, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в центре занятости, составлял не менее шести месяцев.



При этом, максимальный размер пособия по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц - сейчас это 6,4 тыс. грн.



Общая продолжительность выплаты указанного пособия не может превышать 360 календарных дней в течение двух лет, а для лиц предпенсионного возраста (за два года до наступления права на пенсию) продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 720 календарных дней.



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