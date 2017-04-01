 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.83  27.09   EUR:  28.60  29.14
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Повышен минимальный размер помощи по безработице

01.04.2017 12:59
С сегодняшнего дня минимальный размер помощи по безработице для застрахованных лиц составит 1,3 тыс. грн
Фото: пресс-служба НБУ

Минимальный размер помощи по безработице в Украине для застрахованных лиц с сегодняшнего дня, 1 апреля, повышается на 120 грн и составит 1,28 тыс. грн. Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Эта норма установлена ​​постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы N132, гласит сообщение.

Повышение касается застрахованных лиц, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в центре занятости, составлял не менее шести месяцев.

При этом, максимальный размер пособия по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц - сейчас это 6,4 тыс. грн.

Общая продолжительность выплаты указанного пособия не может превышать 360 календарных дней в течение двух лет, а для лиц предпенсионного возраста (за два года до наступления права на пенсию) продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 720 календарных дней.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров