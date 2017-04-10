Инфляция в Украине в марте ускорилась

По данным Госстата, потребительские цены в марте выросли на 1,8%

Цены на потребительском рынке в марте 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,8%, с начала года - на 3,9%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, на потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. На 5,3-1,2% подорожали фрукты, сахар, сыры, хлеб, кисломолочная продукция, мясо и мясопродукты, сметана, масло. В то же время существенно (на 7,3%) подешевели яйца.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,3%, в т.ч. табачные изделия - на 2,2%, алкогольные напитки - на 0,8%.

Одежда и обувь подорожали на 10,5%, в том числе, обувь - на 10,7%, одежда - на 10,3%.

В Госстате отмечают, что рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 5,0% произошел главным образом за счет повышения тарифов на электроэнергию на 28,1%.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,7% вызвано в основном подорожанием проезда в железнодорожном транспорте на 3,4% и автодорожном на 2,2%.

В сфере связи цены выросли на 2,5%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 17,1% и мобильной связи на 4,7%.

Напомним, по данным Госстата, инфляция в январе составляла 1,1%, в феврале потребительские цены выросли на 1%.