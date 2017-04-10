Миссия МВФ по очередному траншу может приехать в мае - НБУ

По словам замглавы Нацбанка, миссия МВФ может заняться четвертым пересмотром программы с Украиной в мае, во время визита в Киев

Дмитрий Сологуб (фото - пресс-служба НБУ)

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) для четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины может начать работу в Киеве в мае. Об этом сообщил сегодня, 10 апреля, заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб, пишет УНИАН.



"Будет где-то в мае, а на следующей неделе я, Олег Чурий и Валерия Алексеевна едем в Вашингтон", - сказал он.



Сологуб уточнил, что сейчас в Украине работает техническая миссия МВФ, а в мае должна быть миссия по пересмотру программы, итогом которой станет предоставление очередного транша.



3 апреля Совет директоров МВФ одобрил четвертый транш для Украины по программе расширенного финансирования EFF в сумме $1 млрд.



На сайте Министерства финансов обнародован текст меморандума между Украиной и Фондом, а также письмо директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард от 2 марта 2017 года.



В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 г. после годовой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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