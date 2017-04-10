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НБУ купил у банков $25,7 млн

10.04.2017 13:40
Средневзвешенный курс по результатам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 26,9467 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) купил на валютном аукционе сегодня, 10 апреля, $25,7 млн.

Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты в сумме $27,8 млн по курсу от 26,93 грн/долл до 26,99 грн/долл.

Регулятор покупал валюту по курсу от 26,93 грн/долл до 26,95 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,9467 грн/долл, сообщает НБУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Валютный аукцион
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