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В МВФ рассказали, кого видят на посту главы НБУ

11.04.2017 08:31
Представитель МВФ в Украине Жером Ваше прокомментировал отставку главы НБУ Валерии Гонтаревой
Жером Ваше

Председателем Национального банка Украины (НБУ) важно назначить независимого профессионала, способного продолжить реформы после ухода с поста Валерии Гонтаревой. Об этом сказал постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Жером Ваше, передает Reuters.

"Председателя правления следует похвалить за успехи, достигнутые ею в укреплении НБУ как профессионального и независимого учреждения, очистке банковской системы и бережном управлении денежно-кредитной политикой, успехах в снижении инфляции и восстановлении резервов", - говорится в комментарии Жерома Вашера.

Напомним, Гонтарева в понедельник на пресс-конференции сообщила, что подала президенту Украины заявление об отставке с 10 мая.

Под руководством Гонтаревой НБУ отказался от политики фиксированного курса гривни и провел реформу банковского сектора, закрыв половину банков из-за непрозрачной структуры собственности или утраты платежеспособности.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НБУ, МВФ, Гонтарева, Ваше
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