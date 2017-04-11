В МВФ рассказали, кого видят на посту главы НБУ
Председателем Национального банка Украины (НБУ) важно назначить независимого профессионала, способного продолжить реформы после ухода с поста Валерии Гонтаревой. Об этом сказал постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Жером Ваше, передает Reuters.
"Председателя правления следует похвалить за успехи, достигнутые ею в укреплении НБУ как профессионального и независимого учреждения, очистке банковской системы и бережном управлении денежно-кредитной политикой, успехах в снижении инфляции и восстановлении резервов", - говорится в комментарии Жерома Вашера.
Напомним, Гонтарева в понедельник на пресс-конференции сообщила, что подала президенту Украины заявление об отставке с 10 мая.
Под руководством Гонтаревой НБУ отказался от политики фиксированного курса гривни и провел реформу банковского сектора, закрыв половину банков из-за непрозрачной структуры собственности или утраты платежеспособности.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
4443
-
4350
-
3537
-
3336
-
2777