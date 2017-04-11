НБУ выпустил новую памятную монету: фото
В Украине с сегодняшнего дня, 11 апреля, в обращении появится новая позолоченная серебряная монета номиналом 5 гривень. Как сообщает Национальный банк Украины на официальном сайте, монета посвящена льву и его воплощению на памятниках культуры Киевской Руси.
Тираж памятной монеты составляет 4 тысячи штук.
"На территории современной Украины на протяжении тысячелетий проживали многочисленные племена и народы, которые оставили после себя уникальные произведения искусства. Бесценные памятники культуры древних эпох рассказывают, как люди учились работать с природными материалами, придавали им силу с помощью символов - изображений птиц, зверей, людей, орнаментов и тому подобное", - говорится в сообщении Нацбанка.
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