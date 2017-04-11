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В бюджет вернули 5,1 тыс. грн, конфискованных у коррупционеров

11.04.2017 10:52
До конца года правительство планирует вернуть 11,5 млрд грн, конфискованных у коррупционеров
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В специальный фонд госбюджета на 1 марта вернули 5,1 тыс. грн, конфискованных решением суда за коррупционные правонарушения. Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на данные Госказначейства.

До конца года правительство планирует вернуть 11,5 млрд грн, конфискованных у коррупционеров.

За весь прошлый год в бюджет удалось вернуть 165 тыс. грн из 7,7 млрд грн. В 2015 году из 0,5 млрд грн украденных активов в бюджет вернули всего 100,1 тыс. грн.

В начале января Госфинмониторинг сообщал, что ведет работу по поиску и блокированию средств и имущества, незаконно присвоенных беглым экс-диктатором Виктором Януковичем и его окружением. Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, составляет 201,7 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Госбюджет, Госказначейство
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