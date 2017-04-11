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Налогообложение пенсий работающих пенсионеров отменят с 1 октября

11.04.2017 11:50
Правительство предложит с 1 октября отменить налогообложение пенсий для работающих пенсионеров
Владимир Гройсман

Кабинет министров Украины отменит налогообложение пенсий работающих пенсионеров с 1 октября этого года. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом рассказал премьер министр Владимир Гройсман на пресс-конференции сегодня, 11 апреля.

"Наша реформа предусматривает, что с 1 октября мы предложим отменить налогообложение пенсий для работающих пенсионеров", - сообщил Гройсман.

2 августа парламент принял в целом законопроект, который предполагает отмену налогообложения пенсий, размер которых меньше 10,74 тыс грн. Пенсии выше этой суммы, согласно документу, облагаются налогом по общей ставке 18%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Пенсия, КМУ, Налогообложение, Гройсман
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