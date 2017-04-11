Налогообложение пенсий работающих пенсионеров отменят с 1 октября

Правительство предложит с 1 октября отменить налогообложение пенсий для работающих пенсионеров

Кабинет министров Украины отменит налогообложение пенсий работающих пенсионеров с 1 октября этого года. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом рассказал премьер министр Владимир Гройсман на пресс-конференции сегодня, 11 апреля.



"Наша реформа предусматривает, что с 1 октября мы предложим отменить налогообложение пенсий для работающих пенсионеров", - сообщил Гройсман.



2 августа парламент принял в целом законопроект, который предполагает отмену налогообложения пенсий, размер которых меньше 10,74 тыс грн. Пенсии выше этой суммы, согласно документу, облагаются налогом по общей ставке 18%.



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